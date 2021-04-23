Российская модель сходила в СПА-салон и получила ожоги третьей степени

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после того, как 24-летняя модель получила ожоги во время процедуры криолиполиза в одном из оздоровительных центров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной версии следствия, 3 февраля 2021 года девушка купила абонемент на 10 сеансов, и во время первого из них получила ожоги второй и третьей степени. В настоящее время расследование продолжается.

По информации местных СМИ, речь идет о СПА-салоне «Изба». Как передает ТВК, пострадавшую зовут Лана Ворон. Она рассказала телеканалу, что во время процедуры сразу же почувствовала сильное жжение. Тогда косметолог переставила прибор на вторую ногу и спросила об ощущениях. После похода на криолиполиз модель заметила следы на том месте, где подключали аппарат. С каждым днем раны становились все больше и начали кровоточить. В больнице врачи диагностировали контактный ожог.

В марте девушка сообщила, что проходит лечение, которое после долгих разбирательств компенсирует салон. Ей выплатили 50 тысяч рублей, но для сохранения красоты требуется шлифовка кожи, которая стоит еще около 15 тысяч рублей за курс, и пластика от 40 тысяч за одну процедуру. Однако для полного восстановления девушке потребуется несколько сеансов.

Владелица СПА-центра принесла Ворон извинения и даже прислала цветок алое, отметила пострадавшая. При этом жители Красноярска оставляют негативные отзывы на салон в соцсетях, жалуются на плохое обслуживание и не рекомендуют посещать процедуры в этом месте.

По информации о салоне на Яндекс-картах, он больше не работает, однако группа учреждения в социальной сети «ВКонтакте» активно рекламирует свои услуги и приглашает клиентов.

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