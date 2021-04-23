Популярная биржевая компания из США ушла из России

Популярная брокерская компания из США Interactive Brokers (IB) ушла из России, прекратив сотрудничество с местными партнерами, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.
По инициативе IB, сотрудничающие с ней российские брокеры должны будут закрыть имеющиеся счета, а значит их клиенты тоже потеряют доступ к ним.
Официальная причина такого решения не указывается, но некоторые российские брокеры, работавшие с IB по субброкерской схеме, предупредили клиентов, что компания столкнулась с претензиями американского регулятора — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Та подозревала IB в недостаточном контроле и борьбе с отмыванием денег со стороны клиентов.
IB был одним из наиболее популярных российских брокеров. При этом российские клиенты по закону не могли открывать счета напрямую у него, а потому пользовались услугами отечественных компаний-посредников, платя при этом повышенную комиссию.
В 2020 году SEC оштрафовала Interactive Brokers на 38 миллионов долларов за недостаточный контроль за соблюдением законов со стороны клиентов.