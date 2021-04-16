Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с криптовалютами

Появилась новая схема мошенничества с криптовалютами, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов одной из крупнейших криптобирж Binance.

Злоумышленники создают свои проекты децентрализованных финансов (DeFi, традиционные, но основанные на блокчейне приложения и сервисы), намеренно включая ошибку в код. С помощью этой искусственной уязвимости в дальнейшем они могут незаконно выводить средства клиентов.

Децентрализованные финансы — это приложения и сервисы, которые основаны на блокчейне и создают экосистему в рамках одной сети. На DeFi-проекты в настоящее время приходится более половины атак в криптоиндустрии, поскольку в них сконцентрировано свыше 51 миллиарда долларов. На схему с созданием фиктивных DeFi-проектов с заранее заготовленными уязвимостями в коде приходится порядка 10–15 процентов.

За 2020 год объем мошенничества с цифровыми активами в мире приблизился к 1,5 миллиарда долларов, что почти на 60 процентов меньше, чем в 2019-м, и на 50 процентов больше, чем в 2018 году.

Для того, чтобы обезопасить себя от мошенничества с DeFi-проектами, следует обращать внимание на репутацию их организаторов. Также необходимо каждый раз проверять, соответствует ли отображаемая ссылка в браузере оригинальной для используемой биржи. Кроме того, нужно следить за адресом получателя при трансакциях. Переводы цифровых активов необратимы, в связи с этим ошибка в одном знаке может привести к потере средств.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. В Национальной ассоциации специалистов финансового планирования рассказали, что злоумышленники начали предлагать инвесторам «проверить брокера через интернет». Если человек откликается на данное предложение и заходит на сайт, ему рекомендуют ввести личные данные и указать информацию о своей посреднической компании. Затем мошенники начинают утверждать, что данный брокер находится в «международном черном списке» и советуют перевести деньги на «безопасный» счет, который принадлежит им. Также в некоторых случаях преступники предлагают оказать юридическую помощь для защиты средств инвестора и оформить соответствующие документы за достаточно крупную сумму.