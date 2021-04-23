Потенциальный новичок НБА погиб в возрасте 19 лет

Участник предстоящего драфта Национальной баскетбольной лиги (НБА) Терренс Кларк погиб в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает WKYT.com.

По данным полиции, спортсмен, находясь за рулем, проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной. После этого автомобиль баскетболиста протаранил столб и врезался в кирпичную стену.

Кларк был оперативно госпитализирован, но скончался в больнице от полученных травм. Водитель другого участвовавшего в ДТП автомобиля не пострадал.

19-летний Кларк должен был участвовать в предстоящем драфте НБА, который пройдет 29 июля в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе спортсмен планировал готовиться к этому событию. В прошлом сезоне баскетболист выступал за команду университета Кентукки, но из-за травмы провел всего восемь матчей. Защитник в среднем набирал 9,6 очка за игру.