Попытка Германии принести в арабские страны демократию провалилась

Попытка Германии поддержать арабские страны провалилась: Берлин надеялся на демократизацию после событий «арабской весны», но этого не произошло. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал на конференции EuropaCamp 2021, его цитирует РИА Новости.

По его словам, за 10 лет Германия потратила более 750 миллионов евро на поддержку стран, переживших серию крупных протестов 2010-2011 годов, которую некоторые эксперты считают чередой революций.

«Это было развитие, сопровождавшееся большими надеждами на демократизацию во многих арабских странах. Сейчас, десять лет спустя, пришло отрезвление... Если исходить из ожиданий тех, кто тогда выходил на улицы, то нужно сказать, что "арабская весна" провалилась», — заявил Маас. Те, кто пережил протесты, в основном надеялись на то, что события тех лет принесут в регион демократию.

Однако министр признал, что процесс демократизации занимает много лет. Он отметил, что рассчитывать на быстрые изменения не стоит.

В январе 2021-го сообщалось, что жители Туниса недовольны результатом переворота 2011 года. Хотя, по оценке Reuters, он принес в страну демократию, уровень жизни существенно не улучшился: жители страны все так же страдают от безработицы и низкого качества государственных ресурсов.