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Обама рассказал о своих муках из-за распада Сирии

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Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Барак Обама рассказал о муках, которые ему причиняет сложившаяся ситуация в Сирии. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Во внешней политике меня до сих пор очень беспокоит трагедия в Сирии. Во время "арабской весны" в центре внимания оказался Египет, а затем и Ливия, в то же время Сирия начала распадаться. В любом случае, мне не удалось убедить международное сообщество удержать Сирию единой», — сказал Обама. Он добавил, что не может перестать думать о последовавших за этим процессом человеческих страданиях.

Ранее Обама в своей новой книге «Земля обетованная» заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. По его мнению, в первую очередь об этом свидетельствует то, что Москве не хватает союзников и военных баз. Кроме того, Россия по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Также он отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки, в том числе запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», контролировавшая ряд территорий Сирии и Ирака.

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