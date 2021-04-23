Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный прекратил голодовку. Об этом он написал в Instagram.

Навальный отметил, что не снимает требования допустить к нему необходимого врача, поскольку хочет понять, как лечиться. «Но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — добавил он.

Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. 31 марта он объявил голодовку, пожаловавшись на боли в ноге и спине и потребовав допустить к нему врачей не из системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Позже оппозиционера перевели в больницу для осужденных, где, как сообщалось, его осмотрели терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами.

21 апреля прошли несогласованные акции в поддержку Навального. По данным МВД России, в общей сложности в акциях приняли участие 14,4 тысячи человек, 6 тысяч из них — в столице. Как заявили в Общественной наблюдательной комиссии, на шествии в Москве были задержаны 20 человек, 15 из них к ночи того же дня отпустили из полиции.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.