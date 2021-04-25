Россия выразила уверенность в достройке «Северного потока-2»

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность в достройке газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

«Работа продолжается, и мы уверены, что она будет закончена», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее чиновник сообщил, что газопровод, согласно информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Европейский Союз свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против «Северного потока-2», в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была приостановить прокладку.

По данным Nord Stream 2 AG, газопровод построен на 95 процентов, осталось уложить 121 километр от общей протяженности по двум ниткам.