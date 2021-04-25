Главу Либертарианской партии задержали из-за поста в Twitter

Главу Либертарианской партии Сергея Бойко задержали из-за поста в Twitter о несогласованной акции протеста 21 апреля в Москве в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится в рапорте заместителю начальника по оперативной работе ГУ МВД Москвы Александру Половинке, с его текстом ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что Бойко в записи призывал «неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции протеста 21 апреля».

Также к тексте рапорта говорится о необходимости проведения проверки в отношении Бойко на предмет наличия в его действиях административного правонарушения. Сам Бойко ранее сообщил ТАСС, что задержан и находится в ОМВД России по Таганскому району, полицейские оставили его там на ночь.

21 апреля прошли несогласованные акции в поддержку Навального. По данным МВД России, в общей сложности в акциях приняли участие 14,4 тысячи человек, 6 тысяч из них — в столице. Как заявили в Общественной наблюдательной комиссии, на шествии в Москве были задержаны 20 человек, 15 из них к ночи того же дня отпустили из полиции.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.