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Пушков предрек Турции «бурю в стакане воды» из-за признания США геноцида армян

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков предрек Турции «бурю в стакане воды» из-за признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Турция ограничится бурным возмущением. Ряд союзников Анкары по НАТО признают факт геноцида, в некоторых европейских странах действует уголовное наказание за его отрицание. Турецкие власти реагируют на это только дипломатическими демаршами.

«Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана [президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды. Вместе с тем улучшению отношений между Турцией и США шаг Байдена способствовать никак не будет», — добавил Пушков.

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после заявления Байдена. Лидер партии «Родина» Догу Перинчек призвал изгнать американских военнослужащих с военной авиабазы Инджирлик.

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