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В Петербурге мужчины подрались за место в библиотеке

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Фото: nlr.ru

В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались из-за места в читальном зале Российской национальной библиотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны региона.

Отмечается, что в корпусе на площади Островского один из посетителей отказался уступить место другому, потому что там лежала его сумка. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга задержал зачинщика, а после передал в полицию. Другой участник конфликта обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.

Ранее житель Москвы попытался посетить маленькую дочь в больнице, подрался с врачом и сам был госпитализирован. Отец девочки получил закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибленные раны головы, он госпитализирован в НИИ Склифосовского. Оба участника конфликта написали заявления в полицию.

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