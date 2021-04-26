В Москве продажа автомобиля закончилась дракой с автоматом

На юго-востоке Москвы в ходе драки из-за продажи автомобиля пострадали несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Конфликт разгорелся в ночь на воскресенье на улице Авиамоторная. По данным источника агентства в правоохранительных органах, один из участников продал другому автомобиль, на котором оказались штрафы. Оплатить их бывший владелец отказался. Ссора перешла в драку, в ходе которой один из дебоширов бил своих оппонентов прикладом охолощенного автомата.

Несколько человек получили травмы и обратились в больницу. Полицейские проводят проверку и разыскивают злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Москве за избиение хоккеиста задержан актер Александр Паль. Пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. Он доставлен в одну из столичных больниц с серьезными травмами, спортсмен написал заявление в полицию.