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На Трампа нашлют коллекторов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Octavio Jones / Reuters

Американский город Альбукерке — крупнейший в штате Нью-Мексико — нанял коллекторов, чтобы выбить долг из бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, сборщиков долгов нашлют на Трампа из-за 211 тысяч долларов. Указывается, что неоднократные просьбы о выплате долга игнорировались, а счет даже высылался в нынешнюю резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

В администрации Альбукерке утверждают, что политик задолжал эту сумму из-за проведения мероприятия в 2019 году. Власти считают, что такую сумму бывший президент должен выплатить в качестве компенсации расходов на обеспечение его безопасности — полицейские часто работают сверхурочно в такие дни. Мэр города Тим Келлер указывал, что бывший глава государства фактически должен даже больше: «около полутора дней город вообще не мог нормально функционировать».

Трамп провел митинг в Альбукерке 16 сентября 2019 года. Затем он ночевал в соседнем Рио-Ранчо. Отмечается, что во время поездки Трампа в Альбукерке мэрия и части центра города были закрыты, а городских служащих отпустили домой, выплатив им отпускные.

Пресс-секретарь бывшего президента Джейсон Миллер, в свою очередь, указал, что «кампания Трампа не должна денег», а все вопросы, связанные с обеспечением безопасности президента, должны решаться через обращение в Секретную службу.

Это не первый случай, когда кампанию Трампа обвиняют в неуплате долгов, накопленных за время проведения митингов. В частности, в Миннеаполисе заявляли, что бывший президент должен 543 тысячи долларов за мероприятие в октябре 2019-го, Тусон в Аризоне выставлял счет на 82 тысячи долларов за март 2016-го. Считается, что в целом кампания Трампа должна 1,82 миллиона 14 городам и округам.

Ранее Трамп заявлял о серьезном намерении вновь баллотироваться на пост президента США.

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