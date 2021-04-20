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Трамп заявил о намерении снова стать президентом США

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Дональд Трамр
Дональд Трамр
Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном намерении баллотироваться на пост президента США. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

На вопрос, каковы его шансы побороться за президентство в предвыборной кампании 2024 года, он ответил, что еще рано прогнозировать новую гонку. При этом бывший американский лидер напомнил, что, согласно итогам последних выборов, его поддерживают больше 75 миллионов граждан.

«Я отношусь к идее участия в будущих президентских выборах со всей серьезностью. Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом», — заключил Трамп.

Ранее бывший президент США сказал, что Вашингтон должен наладить отношения с Москвой и российским лидером Владимиром Путиным, а не подталкивать Россию к тесному сотрудничеству с Китаем. Он также прокомментировал приписываемые России связи с афганскими боевиками.

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