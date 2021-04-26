Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянке

Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом сообщил глава общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой, передает ТАСС.

По словам Липового, ведомство ответило на соответствующий официальный запрос организации, которая обратилась к генеральному прокурору с просьбой проверить законность сноса монумента.

Материалы по теме Осколки Союза Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе Не сразу строилась Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы

Липовой указал, что, в соответствии с ответом прокуратуры, «"Офицеры России" полностью правы и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянке не было».

Дискуссия по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года с обращения деятелей культуры в мэрию Москвы. После обсуждения вопроса на сайте системы электронных опросов «Активный гражданин» началось голосование. Участники выбирали из двух кандидатур — создателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и князя Александра Невского. Однако вскоре мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть тему установки памятника и завершить голосование. Свою позицию он объяснил тем, что процесс стал превращаться в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

Памятник Дзержинскому установили на площади в 1958 году, в настоящее время рядом находится здание ФСБ. Статуя стала символом августовского путча 1991 года — тогда толпа самостоятельно пыталась снести ее. Вскоре власти решили демонтировать Дзержинского и увезли его на новое место неподалеку от Третьяковской галереи на Крымском Валу, где он хранится и по сей день.

Феликс Дзержинский — революционер польского происхождения, впоследствии советский государственный и партийный деятель. Основатель и глава ВЧК. Один из инициаторов и руководителей политики «красного террора» — карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны против целых социальных групп, объявленных классовыми врагами, а также против лиц, которых обвиняли в контрреволюционной деятельности. Известен, в частности, фразой: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка».