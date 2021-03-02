В Совфеде не исключили нового голосования по памятнику на Лубянке

В России не стали исключать возможность проведения нового голосования по поводу установки памятника на Лубянской площади в Москве. В таком случае на выбор горожанам предоставят большее количество вариантов. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Матвиенко отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин принял правильное решение остановить обсуждение темы установки монумента. Спикер предположила, что дискуссия по поводу памятника сможет возобновиться в будущем.

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«Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с большим набором проектов в перспективе», — подчеркнула Матвиенко.

По мнению спикера, подобные архитектурные вопросы горожане и местные власти должны решать при условии наличия консенсуса. Матвиенко также отметила, что осуждает вандализм в отношении памятника и не поддерживает снос объектов, так как они являются произведениями искусства и частью истории.

Дискуссия по поводу возвращения памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года после обращения деятелей культуры в мэрию столицы. После обсуждения вопроса на сайте системы электронных опросов «Активный гражданин» началось голосование. Участники выбирали из двух кандидатур — создателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и князя Александра Невского. Однако вскоре мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть тему установки памятника и завершить голосование. Свою позицию он объяснил тем, что процесс стал превращаться в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

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