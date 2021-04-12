Раскрыты планы властей по памятнику на Лубянке

В Москве на Лубянской площади все-таки могут установить памятник. Власти хотят, чтобы в этом месте появился монумент Александру Невскому. Об этом рассказал помощник президента Владимир Мединский в разговоре с РБК.

«Есть в планах и памятник [Александру Невскому] в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждаются] несколько вариантов. В том числе среди обсуждавшихся в инициативных группах ранее был и вариант на Лубянке. Больше пока здесь добавить нечего», — сказал Мединский.

Материалы по теме Осколки Союза Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе Не сразу строилась Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы

Кроме того, по его словам, к празднованию 800-летию Александра Невского также планируется установить памятники полководцу в Тосно в Ленобласти и на Чудском озере в Псковской области.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли с РПЦ идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке, Мединский заявил: «Конечно, в подобных аспектах вопросы обсуждаются между светской властью и церковью».

Дискуссия по поводу возвращения памятника на Лубянку возобновилась в феврале 2021 года после обращения деятелей культуры в мэрию столицы. После обсуждения вопроса на сайте системы электронных опросов «Активный гражданин» началось голосование. Участники выбирали из двух кандидатур — создателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и князя Александра Невского. Однако вскоре мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть тему установки памятника и завершить голосование. Свою позицию он объяснил тем, что процесс стал превращаться в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».