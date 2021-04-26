Опубликован график отключений горячей воды в Москве

ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» опубликовало график, позволяющий жителям столицы получить информацию о дате и сроках отключения горячей воды (ГВС) в жилых домах. Он размещен на сайте компании, а также на сайте правительства Москвы.

Как отмечается в комментарии к графику, он может быть скорректирован с учетом возможного изменения погодных условий, «в связи с чем целесообразно уточнять сроки отключения ГВС по конкретным адресам». Для того чтобы узнать дату и сроки работ, нужно указать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если адрес не находится, значит, горячее водоснабжение в указанном доме обеспечивает другая организация.

Предполагается, что отключения горячего водоснабжения в Москве начнутся с 11 мая. Их продолжительность не превысит десяти дней при законодательном нормативе в 14 дней.

В феврале 2019 года Андрей Чибис, тогда занимавший пост замглавы Минстроя, заявлял, что срок летних отключений горячей воды в России может быть сокращен до трех дней. Чиновник рассказывал, что в стране разрабатываются технологии, которые позволят оптимизировать процессы управления коммунальными сетями. Это в свою очередь сделает возможным радикальное уменьшение сроков отключения воды.

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