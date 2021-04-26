Норвежский лыжник рассказал о называвших его педофилом российских болельщиках

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях в соцсетях, которые он получает от российских болельщиков. Об этом сообщает Dagbladet.

По словам норвежца, его называли астматиком, педофилом и мошенником. Спортсмен добавил, что многие россияне уверены в том, что результаты гонок покупаются королем Норвегии. «В России много разных фанов. Они патриоты. Как я понял, мне не желают победы», — добавил Иверсен.

8 марта Иверсен после финиша марафона на чемпионате мира-2021 указал на пугающее поведение россиянина Александра Большунова в ходе гонок. Телекомментатор Дмитрий Губерниев в ответ предложил послать норвежца «в жопу».

Иверсен четырежды становился чемпионом мира. Два золота он завоевал на первенстве планеты 2021 года. Спортсмен победил в марафоне и в эстафете 4 по 10 километров.