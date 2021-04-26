Скандальное поражение бывшего чемпиона UFC отменили

Поражение американского бойца смешанного стиля (MMA) Эдди Альвареса на турнире One Championship отменили. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

One Championship аннулировал дисквалификацию Альвареса в поединке с молдаванином Юрием Лапикусом. Бой официально признан несостоявшимся.

Поединок между Альваресом и Лапикусом прошел в рамках турнира One Championship 8 апреля. Рефери остановил бой после нескольких ударов в исполнении Альвареса, которые якобы пришлись в область затылка молдавского спортсмена. Скандальное решение судьи вызвало споры в сети и несогласие Альвареса, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Бывший чемпион организации позже заявил, что потребует отмены результатов схватки.

Альварес перешел в One Championship осенью 2018-го. В своем дебютном поединке в марте 2019-го он проиграл нокаутом россиянину Тимофею Настюхину.