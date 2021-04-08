Бывший чемпион UFC добил оппонента и проиграл

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес проиграл молдованину Юрию Лапикусу на турнире One Championship. Видео концовки поединка опубликовано в Twitter-аккаунте организации.
37-летний Альварес, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), еще в первом раунде сумел свалить оппонента и прижать его к клетке. Он принялся добивать Лапикуса, нанося удары в область уха. Однако молдавский боец отворачивал голову, из-за чего удары Альвареса частично приходились в затылок. Рефери посчитал такие попадания нелегальными и остановил бой, дисквалифицировав бывшего чемпиона UFC.
Listen in to the shocking ending of Eddie Alvarez vs. Iuri Lapicus 👂 @Ealvarezfight #WeAreONE #ONEChampionship #ONEonTNT pic.twitter.com/VWCHHQJ1MH— ONE Championship (@ONEChampionship) April 8, 2021
Решение судьи вызвало возмущение фанатов. «Худший рефери в мире, превратил бой в посмешище», — написал юзер с никнеймом @goduzi27.
«Ужасное решение», — заявил Stephen Smith.
На том же турнире другой эск-чемпион UFC Деметриус Джонсон уступил бразильцу Адриано Мораесу. Он нокаутировал американца ударом в голову по лежачему сопернику, чего не запрещают правила One Championship.