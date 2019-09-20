Бывший чемпион UFC отказался считать Нурмагомедова непобежденным

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эдди Альварес высказался о россиянине Хабибе Нурмагомедове. Его слова приводит MMAjunkie.

Альварес заявил, что не считает Нурмагомедова непобежденным. «Я думаю, Глейсон Тибау победил Хабиба. Пересматривая тот бой, чувствую, что Глейсон сильнее. Значит есть способ победить Нурмагомедова, хоть он и чемпион сейчас», — отметил американец.

Нурмагомедов и Тибау встречались в октагоне летом 2012 года. Тогда россиянин победил единогласным решением судей.

31-летний Нурмагомедов является непобежденным бойцом. В его активе 28 побед в 28 поединках. Последний раз в октагоне дагестанец появлялся 7 сентября. На турнире UFC в Абу-Даби он защитил титул чемпиона в легком весе, выиграв у американца Дастина Порье.

Альварес был чемпионом UFC в легкой весовой категории. На его счету 30 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

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