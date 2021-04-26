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Эксперты оценили вероятность обвала цен на нефть

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Фото: Pixabay

Аналитики Wood Mackenzie предсказали, что цена нефти Brent может обвалиться до 10 долларов за баррель после перехода к «зеленой» энергетике. Эксперты в беседе с «Известиями» оценили вероятность такого сценария.

Как считают авторы исследования, спрос на нефть начнет падать уже с 2023 года и к середине XXI века упадет на 70 процентов по отношению к сегодняшнему. Они считают, что это произойдет в случае, если ведущие экономики будут действовать решительно в достижении целей Парижского соглашения по климату и перейдут на «зеленые» энергоносители.

Такой сценарий предполагает активную борьбу с выбросами парниковых газов, чтобы сдержать глобальное потепление. Наибольшую угрозу, по мнению аналитиков, представляет электрификация транспорта и промышленности.

Однако эксперты считают, что падение нефти до 10 долларов за баррель будет слишком сильным перекосом, которому рынок не позволит произойти. При этом объему электроэнергии, созданной на основе возобновляемых источников, занимают всего 27 процентов от мировой генерации, отмечает Денис Мигаль, гендиректор сети автосалонов Fresh Auto.

Как считает аналитик «Фридом Финанс» Антон Скловец, постепенный переход на «зеленые» заменители в перспективе 10–15 лет действительно способен уменьшить спрос на нефть и нефтепродукты. «Но необходимо понимать, что реальных альтернатив нет, электромобили до сих пор на любителя, история с «электрогрузовиками» пока не получает продолжения», — сказал он.

Ранее аналитики Swiss Re Institute спрогнозировали, что если проблема изменения климата не будет решена, мировую экономику ждет ужасное будущее. Речь может идти о потере пятой части глобального ВВП к 2050 году. В отчете говорится, что при худшем сценарии экономика Китая рискует потерять до 24 процентов к середине века, США — 10 процентов, а Европа — 11.

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