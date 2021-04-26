В России захотели разрешить удалять предустановленный отечественный софт

Минцифры разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном отечественном софте, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, производители гаджетов будут обязаны обеспечить возможность удаления всех предустановленных программ.

Как сообщает «КоммерсантЪ», проект был опубликован 19 апреля и удален 23 апреля, предыдущая версия содержала пункт о том, что вендорные компании смогут взимать плату с разработчиков отечественных приложений за установку на «более благоприятных условиях», чем софт самого производителя.

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В Минцифры не раскрыли причину удаления проекта с сайта, отмечает издание. Там пояснили, что документ направлен на доработку в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Минэкономики. В ведомстве добавили, что суть поправок заключается в улучшении положения приложений на экране устройства, а не о том, чтобы сделать их неудаляемыми. Для исключения разночтений формулировка будет уточняться.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал предположение, что документ появился в ответ на скандал с Samsung, который в конце марта начал устанавливать российские приложения, в частности сервисы «Яндекса», которые нельзя было удалить.

Эксперт пояснил, что в поправках имеется нестыковка. Так, по закону вендоры не могут брать плату за предустановку, и разрешение делать это для «более благоприятных условий» может спровоцировать злоупотребления, от размещения на главном экране наравне с приложениями Google до невозможности удалить заранее установленный софт.

«Яндекс» поддержал предложение Минцифры и заявил, что пользователи всегда должны иметь возможность удалить программы, которые они не хотят использовать.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, как после обновления системы смартфоны Samsung начали устанавливать российским пользователям приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты» без возможности удаления. Корейская компания уведомляла, что исполняет требование российского законодательства об обязательной предустановке отечественных приложений. «Яндекс» призвал Samsung оставить возможность удалять их приложения.