Телохранитель Тимати раскрыл размер своего заработка

Начальник службы безопасности российского рэпера Тимати Дмитрий Егоров рассказал о своей работе, а также раскрыл размер заработка сотрудников, задействованных в охране. Он поделился информацией в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованном на YouTube-канале НТВ в понедельник, 26 апреля.

По словам Егорова, всего в личной охране хип-хоп-артиста задействовано десять человек. Шесть из них являются телохранителями, четверо — водителями. Егоров отметил, что сопровождение всегда следует за исполнителем — в одной машине едет Тимати, а в другой находятся его телохранители.

«Он хорошо платит», — сказал Егоров в эфире программы. Мужчина уточнил, что его зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте. Он также сообщил, что не отказался бы от роста собственного заработка.