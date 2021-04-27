Алиев объявил последнее предупреждение Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что недавний инцидент со стрельбой на границе должен стать последним. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Алиева, Азербайджан не отреагировал и проявил сдержанность в ответ на провокацию пограничников в направлении Зангелана на границе с Арменией. Он отметил, что это последнее предупреждение.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 апреля. В пограничной службе Азербайджана заявили, что в районе азербайджано-армянской границы была стрельба. Обстрелу якобы подверглись подразделения государственной пограничной службы и пограничной службы ФСБ России в районе села Сейидляр Зангиланского района. Ереван опроверг эти заявления.

Боевые действия на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) возобновились еще в сентябре 2020 года. Они продолжались до 10 ноября того же года, пока Баку, Ереван и Москва не договорились о прекращении огня и обмене пленными.

Подразделения российских миротворцев остались на границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия между двумя странами.