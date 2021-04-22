В Азербайджане сообщили об обстреле позиций пограничников ФСБ

Азербайджанские пограничники заявили, что вечером 21 апреля в районе азербайджано-армянской границы была стрельба. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обстрелу подверглись позиции подразделения государственной пограничной службы и пограничной службы ФСБ России в районе села Сейидляр Зангиланского района.

«Российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам, заявив, что преступники были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать. Азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили», — говорится в сообщении.

Армянская сторона пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Сюникской области на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка. Мэр армянского города Капан Геворг Парсян уточнил, что перестрелки в регионе — не редкость, в этот раз выстрелы произошли в селах Пайласар и Дицмайри Капанского района.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Подразделения российских миротворцев находятся на границе Армении и Азербайджана в Сюникской области, чтобы не допустить обострения двустороннего конфликта. Военные следят за соблюдением перемирия между двумя странами.