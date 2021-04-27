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Apple засудят из-за утонувших iPhone

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Фото: Globallookpress.com

В сторону Apple направили коллективный иск, касающийся неисполнения компанией гарантийных обязательств. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка в субботу, 24 апреля. В нем говорится, что в рекламе компания предоставляет некорректные сведения относительно степени влагозащиты своих смартфонов и отказывается от выполнения гарантийных обязательств. В жалобе на 13 страниц, подписанной именем «Антуанетты Смит и других истцов», указаны причины для судебного разбирательства.

В частности, в исковом документе говорится, что Apple активно рекламирует свои iPhone как защищенные от попадания влаги девайсы. При этом в рекламе и пользовательском соглашении юристы корпорации используют мелкий шрифт и «недостаточно полно» перечисляют случаи, на которые не распространяется гарантия. Например, сервисные центры Apple отказываются ремонтировать утонувшие девайсы, имевшие контакт с водой, в которой содержится хлорка или соль.

Также юристы обращают внимание, что специалисты сервисных центров ориентируются на расположенные в iPhone индикаторы влаги, которые окрашиваются в красный цвет при контакте с жидкостями. Однако специалисты считают, что они расположены таким образом, что меняют свой цвет даже при незначительном попадании воды, кофе или сока на корпус гаджета. При этом окрашивание индикатора является поводом для отказа от бесплатного ремонта смартфона.

В документе говорится, что конкретно истцу Антуанетте Смит Apple отказала в ремонте iPhone из-за попадания влаги на корпус смартфона. В результате ей пришлось оплатить ремонт из своих средств. Утверждается, что участники иска не стали бы пользоваться техникой Apple, если бы компания не вводила их в заблуждение своей рекламой.

Первым получившим защиту от влаги смартфоном Apple стал iPhone 7, который имел сертификацию IP67, обеспечивающую максимальную водонепроницаемость на глубине до одного метра в течение 30 минут. Выпущенные в 2019 году iPhone 11 Pro и 11 Pro Max имели влагозащиту IP68, позволявшую держать смартфоны на глубине до четырех метров. Согласно описанию устройств серии iPhone 12, телефоны могут находиться на глубине до шести метров.

В начале марта на Apple подал в суд житель Мельбурна, iPhone которого загорелся в кармане брюк. Пользователь получил ожоги второй степени и повреждения одежды. Возгорание устройства произошло в 2019 году, однако Apple, по словам мужчины, отказалась рассматривать его случай.

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