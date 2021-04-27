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Здание МВД Чехии эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Фото: Carl Recine / Reuters

В Праге началась эвакуация людей из здания чешского министерства внутренних дел (МВД). Решение было принято из-за угрозы взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании анонимной угрозы взрыва в данный момент происходит эвакуация людей из здания МВД. Предпринимаются меры безопасности», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не указаны.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.

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