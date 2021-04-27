Российская пенсионерка затопила квартиру и едва не погибла из-за ковра

Пенсионерка из Воронежа затопила свою квартиру горячей водой. Россиянка положила на стиральную машину загоревшийся от спички ковер, пламя от которого расплавило трубу водоснабжения. В итоге женщина едва не погибла. Об этом сообщает местное управление МВД.

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Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на улице Суворова. Пенсионерка рассказала правоохранительным органам, как во время приготовления обеда она неудачно выбросила спичку, которая подожгла небольшой ковер. Женщина отнесла его в ванную комнату и положила на стиральную машину. В итоге огонь расплавил трубу горячего водоснабжения — кипяток затопил полы, а в комнате образовался пар.

В момент аварии рядом с домом находился ответственный за объект участковый Евгений Скозубенко. Услышав крики о помощи и заметив дым, он поднялся в квартиру и вывел пострадавшую на балкон. На место происшествия прибыла пожарная служба, которая перекрыла воду и ликвидировала возгорание. Пенсионерке оказали медицинскую помощь. После женщина поблагодарила полицейского за помощь.

В январе фельдшер скорой помощи из Выборга Виктория Шутова собрала более 2,4 миллиона рублей для супругов-пенсионеров. Они лишились жилья после пожара и временно поселились в помещении местного благотворительного фонда. Деньги пострадавшим пожертвовали люди со всей России.