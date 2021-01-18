Фельдшер скорой помощи собрала миллионы рублей для лишившихся жилья пенсионеров

Виктория Шутова, фельдшер скорой помощи из Выборга, собрала более 2,4 миллиона рублей для супругов-пенсионеров, лишившихся жилья после пожара. Деньги пожертвовали люди из разных городов России. Сбор средств занял около недели. Об этом медик рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Пожар в квартире учителя с 50-летним стажем и ее супруга-скульптора произошел 5 января. Пенсионеры (обоим больше 80 лет) вынуждены были временно поселиться в помещении местного благотворительного фонда. Шутова разместила в соцсетях публикации с просьбой о помощи паре — им требовались деньги на восстановление жилья и покупку мебели.

«Пожилые люди с разных концов страны звонили и передавали слова поддержки, просили объяснить им, как они могут помочь и как перевести средства. Они рассказывали о своих переживаниях и о том, как долго дружат с семьей. Абсолютно потрясающая поддержка», — написала фельдшер.

По ее словам, общая сумма собранных средств составила 2,438 миллиона рублей. Из них 850 тысяч направят на ремонт квартиры. «Все остальные средства будут потрачены на закупку мебели, ремонт подъезда и помощь пострадавшим соседям», — уточнила медик. Организовать ремонтные работы уже помогла администрация города.

«Вся эта ситуация воистину является примером человечности, поддержки поколения поколением. И это дает мне надежду и веру», — заключила Шутова, поблагодарив своих подписчиков.

Ранее, в декабре, сообщалось о незнакомцах, собравших более 20 тысяч фунтов (два миллиона рублей) для 94-летнего шахтера из английского города Хорден, графство Дарем, дом которого ограбили налетчики. Полиция впоследствии арестовала четырех подозреваемых в совершении ограбления.

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