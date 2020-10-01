Продающая воду в пивных банках компания собрала миллионы долларов

Американский стартап Liquid Death, который занимается продажей воды в пивных банках, собрал миллионы долларов. Как сообщает TechСrunch, компания привлекла от инвесторов 23 миллиона долларов в рамках второй серии финансирования.

Liquid Death продает воду в банках в 1,7 тысячи магазинов в США, также фирменная продукция представлена в барах, тату-салонах, кофейнях и винных магазинах.

Банки делаются из переработанного алюминия, так покупателей стимулируют заботиться об окружающей среде и отказываться от пластика. Компания позиционирует себя как бренд в стиле «хеви метал» для здорового образа жизни, на банке с надписью «Убей свою жажду» изображен череп. В рамках проекта DeathToPlastics фирма перечисляет 10 процентов прибыли от каждой банки на борьбу с пластиковым загрязнением.

Liquid Death известна довольно агрессивным маркетингом. Например, в мае 2020-го она выпустила музыкальный альбом Greatest Hates с дэт-метал группами, тексты были основаны на негативных комментариях в адрес стартапа. В сентябре на сайте компании появился раздел — Killer Baby Namer — там родители могут сгенерировать имя для будущего ребенка. Среди вариантов значатся, например, Doctor Murder Bones («Доктор Убийца Костей») и Machete Facetickler («Щекочущий Лицо Мачете»).

Рынок воды остается одним из самых прибыльных. Например, владелец Nongfu Spring Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком Китая. В целом компания остается одной из самых прибыльных в КНР. Nongfu Spring основана в 1996 году в провинции Чжецзян, где находится озеро Цяньдаоху — один из крупнейших источников чистой пресной воды в стране. Кроме воды, компания занимается производством напитков на основе чая и соков, а также торгует молотым кофе.