Пастор увидел в официантке знак свыше и собрал ей почти миллион рублей

Посетивший ресторан Waffle House в городе Стокбридж, штат Джорджия, решил запустить кампанию по сбору средств для беременной официантки. Мужчине, принявшему встречу за знак свыше, удалось собрать 12 тысяч долларов (почти миллион рублей), сообщает Fox News.

Пастор Эусебио Фелпс решил сделать Ханне Хилл подарок после того, как узнал, что еще не рожденному малышу хотят дать то же имя, что было у его покойного сына.

Он рассказал, что перед первым визитом в ресторан сделал заказ по телефону и уже тогда сотрудница произвела на него приятное впечатление. При оплате заказа мужчина разрешил Ханне оставить сдачу себе. Заметив, что женщина беременна, пастор отдал ей последние 40 долларов (примерно 3000 рублей), которые у него были в кошельке. Во время разговора женщина упомянула, что до родов ей осталось совсем немного и она уже решила, что назовет сына Сэмюэль. Услышав это, Фелпс решил, что ему был дан знак свыше: семь лет назад он потерял сына, носившего то же имя, и годовщина со дня печального события должна была вот-вот наступить.

Вернувшись домой, Фелпс рассказал обо всем жене. «Я сказал ей: "Хочу собрать тысячу долларов, чтобы Ханна могла купить все, что нужно для ребенка"», — вспомнил он. Поделившись историей официантки на своей странице в Facebook, Фелпс смог накопить больше 12 тысяч долларов. Все это время официантка ничего не подозревала.

Приехав в один из дней в ресторан, Хилл встретила Фелпса с чеком на внушительную сумму. Сотрудница заведения призналась, что считает произошедшее настоящим чудом, так как испытывала трудности, хотя и не рассказывала о них на работе. Все это время она жила у матери и еле сводила концы с концами. Женщина не могла съехаться с возлюбленным, от которого ждала уже второго ребенка, так как паре не хватало денег на жилье.