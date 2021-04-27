Россия повторила космический рекорд 30-летней давности. Об этом сообщает РИА Новости.

За последние два с половиной Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд. В прошлый раз такого результата удалось достичь в 1992-1993 годах.

Ранее ракета «Союз-2.1б» c 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Ракета вывела разгонный блок «Фрегат», который доставит спутники на орбиты высотой около 450 километров, на суборбитальную траекторию. Этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет. Последняя авария произошла в 2018 году с кораблем «Союз МС-10».