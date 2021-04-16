В сбое при стыковке «Прогресса» с МКС оказалась виновата смола

В сбое при стыковке в феврале грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) оказалась виновата некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Смолу используют для проклейки внутренней поверхности обтекателя.

«Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты "Союз-2.1а", показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика», — пояснил собеседник.

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Источник подчеркнул, что требования к контролю качества производства ужесточили. Также он напомнил, что космический пуск корабля «Прогресс МС-17» запланирован на 30 июня.

17 февраля «Прогресс МС-16» был пристыкован к МКС космонавтом Сергеем Рыжиковым с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции корабль отклонился от оси причаливания.

31 декабря 2020 года из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16» россияне на Международной космической станции (МКС) остались без новогодних подарков от родных. Об этом РИА Новости рассказали в службе психологической поддержки экипажа. Подарки должны были отправить на станцию 11 декабря, однако запуск перенесли на февраль.

В июле 2020-го стыковка космического корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) состоялась примерно на минуту раньше запланированного и сопровождалась сбоем программного обеспечения, который привел к отклонению данного грузовика от первоначальной траектории и его «шатанию» на расстоянии трех-пяти метров от МКС.