19-летний боксер умер после боя на молодежном чемпионате мира

Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат умер после боя на молодежном чемпионате мира в Польше. Об этом сообщает Reuters.

16 апреля 19-летний спортсмен потерял сознание во время поединка в весовой категории до 81 килограмма против эстонца Андрея Виноградова. Боксера госпитализировали, ему была проведена экстренная операция на головном мозге по удалению гематомы. После этого Аль-Свайсата перевели в отделение интенсивной терапии, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее во вторник, 27 апреля, американец Джино Хэйес, известный по выступлениям в Национальной футбольной лиге (NFL), умер в возрасте 33 лет. Спортсмен страдал хроническим заболеванием печени.

26 апреля в Испании умер 20-летний футболист Луис Охеда Суарес. Причины смерти игрока не сообщались.