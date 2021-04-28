Лавров увидел контраст между правлением Зеленского и его ролью в «Слуге народа»

Разительный контраст между правлением президента Украины Владимира Зеленского и его комедийным амплуа в сериале «Слуга народа» виден невооруженным взглядом. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД признался, что в свое время смотрел «Слугу народа» с большим удовольствием. При этом он, как и многие другие зрители, не подозревал, что когда-то Зеленский пойдет по стопам своего персонажа и станет баллотироваться на президентский пост. Однако, подчеркнул Лавров, лидер Украины давно свернул с пути его героя Василия Голобородько, и на это ему стоит обратить внимание.

«Если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет на это времени.

«Слуга народа», состоящий из трех сезонов, выходил на экраны украинского телевидения с 2015-го по 2019 год. В сериале Владимир Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом Украины. Представитель офиса украинского лидера Юрий Костюк выразил мнение, что между Зеленским и его героем в сериале есть общая черта — они оба не играют обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живут этим.