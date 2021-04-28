Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных в России

Центробанк спрогнозировал сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на регулятор.

Ознакомившись со статистикой Центробанка, издание отмечает, что с 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался. Однако в 2020-ом произошло резкое увеличение объемов наличности в экономике на 2,8 триллиона рублей, до 13,4 триллиона. Повышение спроса на кэш в регуляторе связывают с эффектом от пандемии коронавируса и ее последствиями.

В Центробанке ожидают постепенного возврата части наличных денег в банки в этом году, однако этот процесс может занять несколько лет. Сдерживать оборот наличности будет продолжающийся рост популярности безналичных платежей. По оценкам опрошенных изданием экспертов, в 2021 году россияне могут вернуть в банки около двух триллионов рублей, чему поспособствует рост ставок по вкладам в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9 процента. Согласно данным опроса ООО «Инфом», проводимого по заказу Банка России, резко выросла и наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 14,5 процента. Прогноз инфляции Банка России на 2021 год был повышен до 4,7-5,2 процента с 3,7-4,2. Отмечается, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Центробанк заявил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта 23 апреля 2021 года. Регулятор объяснил подобное решение повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.