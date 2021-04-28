Лавров обвинил либералов в «подрыве генетического кода» россиян

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости осудил современные либеральные ценности и заявил, что они «подрывают генетический код россиян». Интервью опубликовано на официальном сайте министерства.

Лавров, отвечая на вопрос о российской политике на мировой арене, сказал, что ее критикуют только люди с прозападной позицией, которые думают о пармезане и других продовольственных лишениях из-за ответных санкций. Людей, разделяющих такие ценности, по мнению министра, заботит только «выбор между телевизором и холодильником».

Он обвинил их в узких и однобоких взглядах на жизнь, осудив стремление к личному благополучию, вспомнив цитату американского президента Джона Кеннеди, призвавшего думать о благополучии страны в первую очередь.

«Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то, что не понимают наш генетический код, они пытаются его всячески подрывать. Потому что кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, в нашей стране не меньшую роль во всем том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости», — сказал Лавров.

В этом же интервью глава МИД допустил, что обстановка в двусторонних отношениях с США на данный момент может стать хуже холодной войны.