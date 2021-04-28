ФСИН опровергла данные о доставке Абызова в суд на носилках

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) опровергла данные о том, что бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова доставили на заседание суда на носилках. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, состояние Абызова удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Бывший министр находится под наблюдением врачей, отметили во ФСИН. Ранее у Абызова диагностировали коронавирус.

В октябре сообщалось, что у Абызова изъяли 32 миллиарда рублей.

Следователи установили, что он и его соучастники похитили четыре миллиарда рублей из компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Также бывший министр обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и получении коммерческого подкупа на 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности.