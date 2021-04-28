Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу в Кубке Гагарина

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка Гагарина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы завершили этот сезон при игре "3 на 5" и выстояли. Посмотрите на количество заблокированных бросков. Мы стали невероятным хоккейным клубом. Горжусь своими игроками, нашей организацией. Фанаты в Омске, эта победа в чемпионате — для вас», — заявил Хартли.

60-летний Хартли стал вторым тренером, которому удалось выиграть Кубок Гагарина и Кубок Снэнли. В 2001 году канадский специалист приводил к победе в Национальной хоккейной лиге «Колорадо». Первым этого достижения добился другой канадец Майк Кинэн.

Ранее 28 апреля «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина и впервые в своей истории завоевал трофей. Омичи победили в серии со счетом 4:2.

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