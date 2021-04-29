Американка сняла квартиру без просмотра и оказалась в доме для пенсионеров

В США 19-летняя Мэдисон Кохут (Madison Kohout) из Оклахомы долго искала съемное жилье и очень обрадовалась, когда чудом нашла в интернете уютные и недорогие апартаменты в штате Арканзас. Девушку подкупили низкая цена и условия аренды, поэтому она не раздумывая сняла квартиру без просмотра, не подозревая о том, что расположена она в доме, предназначенном для проживания пенсионеров, передает газета Daily Mirror.

Американка прожила в новой квартире около недели, прежде чем начала задумываться, почему всем ее соседям около 65 лет или больше. Однако обнаруженная перед домом табличка с надписью «Апартаменты для пожилых людей» расставила все на свои места. На собственном опыте Мэдисон поняла, почему так важно не пропускать просмотр недвижимости перед подписанием договора аренды.

Девушка рассказала о казусной ситуации в TikTok и выложила видеоролик на тему того, как ожидание порой не совпадает с реальностью. На видео американка воодушевленно просматривает квартиры на своем ноутбуке, а потом позирует перед вывеской, объясняющей, что на самом деле она проживает в доме для людей преклонного возраста.

Ролик был просмотрен миллионы раз, что побудило Мэдисон снять продолжение истории, в котором она рассказала, почему не сожалеет о своем переезде. В качестве преимуществ проживания в доме для пожилых американка отметила тишину вечером, поскольку обычно к этому времени ее соседи уже спят. Также девушка добавила, что одним из главных преимуществ квартиры является то, что она может слушать музыку в любое время, потому что многие из соседей имеют проблемы со слухом.

Кроме того, Мэдисон подчеркнула, что престарелые соседи зовут ее в гости на чай и постоянно спрашивают, как прошел день, когда она возвращается домой после долгого рабочего дня.