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Пятеро россиян получили японский орден

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Фото: @kanachi_yoiyoi

Япония наградила пятерых россиян орденами Восходящего солнца разных степеней, говорится в постановлении правительства страны, которое приводит ТАСС.

Орденов второй степени удостоились дирижер Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов. Награду третьей степени получила председатель Сахалинского областного общества «Сахалин-Япония» Лидия Шарухина, а четвертой — переводчица Галина Рыбина.

Всего в списке награжденных 117 иностранцев и более четырех тысяч граждан Японии. Орден Восходящего солнца первой степени получили бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард и бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск.

Награда учреждена в 1875 году и имеет восемь степеней, за годы существования ее удостоились десятки россиян, в основном деятели науки и искусства.

Ранее Коммунистическая партия России (КПРФ) наградила президента Венесуэлы Николаса Мадуро орденом Ленина.

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