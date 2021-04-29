Диетолог назвала причины не употреблять молоко взрослым людям

Врач-диетолог и специалист по лечебной физкультуре Ольга Шмелева рассказала, стоит ли взрослым людям пить молоко. Об этом сообщает «Звезда».

Специалист отметила, что для расщепления лактозы, содержащейся в этом продукте, нужен фермент лактаза. Он присутствует в кишечнике людей лишь до трех-пяти лет, поэтому в старшем возрасте молоко может вызывать метеоризм и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

«Это, действительно, показатель непереносимости молока. И более чем у 90 процентов населения такая ситуация имеет место быть, это почти вариант нормы», — пояснила Шмелева. По ее словам, продукты, которые легко усваивают дети, иногда нежелательны для взрослых.

Тем не менее, если реакция на них с возрастом не меняется, то нет смысла ограничивать себя в них, добавила диетолог. Специалист порекомендовала при возникновении неприятных симптомов заменить молоко кисломолочными продуктами, например, кефиром, йогуртом или творогом.

Ранее Ольга Шмелева назвала наименее вредный алкоголь, заявив, что самым лучшим вариантом можно назвать вино. По ее словам, самым низкокалорийным алкоголем считаются красное и белое сухие вина. Они также могут влиять на увеличение продолжительности жизни.