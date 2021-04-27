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Россиян предупредили о риске заразиться опасной инфекцией через молоко

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В сырых молочных продуктах может находиться опасная инфекция — вирус клещевого энцефалита. Об этом в разговоре с порталом «Доктор Питер» россиян предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, патоген выделяется вместе с молоком зараженного животного. «Здесь лидирует козье молоко, сыр из козьего молока. Но и коровье молоко тоже», — сказала она, отметив, что во избежание заражения молоко необходимо кипятить.

Чхинджерия отметила, что в прошлом году во время майских праздников подобным образом энцефалитом заболели две жительницы Петербурга, приехавшие в гости к родственникам в Московской области. Ранее, в 2018 году, инфекцию диагностировали суммарно у 1,5 тысячи россиян, 18 из них были инфицированы через молоко.

Клещевой энцефалит ведет к поражению центральной и периферической нервной системы, в некоторых случаях из-за осложнений возможны паралич и смерть. Основными переносчиками вируса считаются иксодовые клещи.

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