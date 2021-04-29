Предсказана ледниковая катастрофа для миллионов людей

Международная группа ученых выяснила, что во всем мире ледники стали таять быстрее, теряя на 31 процент больше снега и льда в год, чем 15 лет назад. Причиной является изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи проанализировали спутниковые данные и подсчитали, что с 2015 года 220 тысяч горных ледников теряют ежегодно более 298 миллиардов тонн снега и льда. Этого объема воды хватает, чтобы покрыть Швейцарию водным слоем толщиной 7,2 метра. При этом скорость таяния с 2015-го по 2019 год повысилась на 71 миллиард тонн в год по сравнению с 2000-2004 годами. Половина потерь ледникового покрова в мире приходится на Соединенные Штаты и Канаду.

По словам ученых, скорость таяния льда на Аляске одна из самых высоких в мире: ледник Колумбия отступает примерно на 35 метров в год. Однако ледники тают во всем мире, даже на Тибете, где они считались относительно стабильными. Только в Исландии и Скандинавии имеются несколько ледников, которые увеличивают свою массу за счет возросшего количества осадков.

Специалисты предсказывают, что сокращение ледников может стать катастрофой для миллионов людей, которые полагаются на них в качестве источника воды, а быстрое таяние может вызвать смертельно опасные прорывы ледниковых озер, например, в Индии.