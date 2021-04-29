Суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Лобненский городской суд вынес приговор обвиняемой по делу о смерти российского актера Дмитрия Марьянова главе реабилитационного центра «Феникс» Оксане Богдановой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следствие.

Руководительница учреждения, в котором умер артист, признана виновной в оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Богданову приговорили к трем годам условно. Она также должна будет выплатить один миллион рублей компенсации за моральный вред сыну Марьянова и 50 тысяч рублей штрафа.

Отмечается, что у Марьянова были проблемы с алкоголем. В 2017 году он проходил реабилитацию в подмосковной клинике. В «Фениксе» мужчина пожаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. По данным следствия, после ухудшения состояния здоровья артиста, имеющего заболевание вен нижних конечностей, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он скончался.

В ходе следствия также выяснилось, что в реабилитационном центре Марьянову вводили препараты, приобретенные у неизвестных производителей, которые могут применяться только в больницах.