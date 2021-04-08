Родственники актера Марьянова поделили его наследство

Савеловский суд Москвы поделил наследство покойного актера Дмитрия Марьянова между его родственниками. Вопрос о том, кому будет принадлежать имущество, решался в течение нескольких лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Марьянов не оставил завещания, из-за чего суд делил имущество между отцом актера, вдовой Ксенией Бик и сыном Даниилом от гражданского брака артиста с Ольгой Аносовой. Изначально Бик претендовала на трехкомнатную квартиру. Однако она не смогла выплатить компенсацию за выделенные доли в размере около шести миллионов рублей.

В итоге по решению суда к отцу и сыну Марьянова перешла трехкомнатная квартира на Хорошевском шоссе, мотоцикл и часть денежных средств. Отец актера также получил загородный дом. Бик досталась однокомнатная квартира недалеко от станции метро «Сокол», мотоцикл, автомобиль и часть денежных средств со счетов Марьянова.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Директору центра Оксане Богдановой предъявили обвинения по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») и статье 125 УК России («Оставление в опасности»).

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