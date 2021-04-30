Названы самые развитые районы Москвы

Специалисты сервиса по поиску недвижимости The Meters провели исследование, в рамках которого назвали районы Москвы с самой развитой инфраструктурой. Лидером рейтинга стал Тверской. Об этом говорится в материале компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики составили список, оценив количество инфраструктурных объектов, включая магазины, рестораны, бары, кофейни аптеки, школы, парки, и расстояние, на котором они находятся от домов, где сдаются или продаются квартиры.

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Помимо Тверского района в лидерах оказались Арбат и Басманный. В центре столицы самый низкий уровень продемонстрировали Нижегородский и Лефортово.

За пределами Третьего транспортного кольца инфраструктура лучше всего развита в районах Бабушкинский и Сокол. За ними располагаются Академический и Северное Тушино. Низкий уровень заметили в Капотне, Покровском-Стрешнево и Метрогородоке.

Что касается районов за пределами МКАД, инфраструктура лучше всего развита в Митино, Новокосино и Косино-Ухтомском — они обгоняют многие районы, которые расположены куда ближе к центру, отметили эксперты. Низкие показатели продемонстрировали

Выхино-Жулебино, Северное Бутово, Некрасовка и Кунцево.

Ранее в апреле парапсихолог Людмила Шумилова назвала худшие для психики районы Москвы. Лидерами списка оказались Люблино и Выхино. Эксперт заключила, что, чем дальше от центра столицы находится район, тем больше там накапливается негативной энергии. Центром положительной энергетики она посчитала Боровицкий холм, откуда начиналось развитие города.