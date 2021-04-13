Названы худшие для психики районы Москвы

С точки зрения парапсихологии районами Москвы с худшей энергетикой можно назвать Люблино и Выхино, заявила РИА Новости парапсихолог Людмила Шумилова. Центром положительной энергетики она сочла Боровицкий холм, откуда начиналось развитие города.

Материалы по теме «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

По словам эксперта, с Боровицкого холма реки (Москва-река, Яуза и Неглинная) несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. Поэтому чем дальше от центра, тем больше негативной энергии. Но в целом плотность населения в городах в настоящее время настолько велика, что наибольшее энергетическое влияние на районы оказывают проживающие в них люди — их психика и «негативные вибрации» сильнее всего, даже «старое кладбище не дает того негатива», подчеркнула парапсихолог.

Шумилова отметила, что позитивная среда выталкивает людей с отрицательной энергетикой, не готовых интегрироваться в окружение с положительными вибрациями. А если в свою очередь позитивный человек попадает в негативную среду, он может ей противостоять, формируя вокруг себя положительное поле.

Ранее в апреле российский психолог рассказала о пользе страданий. Светлана Колосова отметила, что любой негативный опыт, в том числе переживания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. Благодаря страданиям человек растет и избавляется от инфантилизма, пояснила эксперт.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru